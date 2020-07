Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 9:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SENGNALIAMO SUBITO UN INCIDENTE CHE GENERA CODE SU VIA AURELIA DA MALAGROTTA A CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E OLGIATA NEI DUE SENSI

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR

SPOSTANDICI SULLA NETTUNENSE TROVIAMO CODE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E’ PREVISTO LO SCIOPERO DI ATAC E COTRAL DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 A FINE SERVIZIO.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

