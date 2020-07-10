Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 10:30

di - 10 Luglio 2020 - 10:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN VIA DI RISOLUZIONE L’ INCIDENTE CHE GENERA ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA DA MALAGROTTA A CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
    SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E OLGIATA NEI DUE SENSI
    SULLA SALARIA SI STA IN FILA TRA MONTE ROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCOROD ANULARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    SULLA PONTINA SI RALLENTA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
    E INIZIANO I PRIMI RALLENTMANETI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO A MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
    RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E’ PREVISTO LO SCIOPERO DI ATAC E COTRAL DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 A FINE SERVIZIO.
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home