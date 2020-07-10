Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO SI INTENSIFICANO LE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E APPIA
IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E DALLA NOMENTANA ALLA A24
SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E OLGIATA NEI DUE SENSI
SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI DA CASAL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
SULLA SALARIA SI STA IN FILA TRA MONTE ROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULLA LITORANEA SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO A MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E’ PREVISTO LO SCIOPERO DI ATAC E COTRAL DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 A FINE SERVIZIO.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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