Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 12:30

di - 10 Luglio 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO SI INTENSIFICANO LE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E APPIA
    IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E DALLA NOMENTANA ALLA A24
    SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E OLGIATA NEI DUE SENSI
    SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI DA CASAL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
    SULLA SALARIA SI STA IN FILA TRA MONTE ROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    SULLA LITORANEA SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO A MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
    RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E’ PREVISTO LO SCIOPERO DI ATAC E COTRAL DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 A FINE SERVIZIO.
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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