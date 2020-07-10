Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 17:15

di - 10 Luglio 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULL’A12 ROMA TARQUINIA: STRADA RIAPERTA, SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. PERMANGONO CODE TRA CIVITAVECCHIA NORD E MONTE ROMANO IN DIREZIONE DI TARQUINIA
    SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI
    PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24
    PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO I LIDI BALNEARI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA RACCORDO E APRILIA DIREZIONE LATINA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO “A” E’ ANCORA CHIUSA LA STAZIONE CORNELIA PER SCIOPERO IN CORSO.
    SEMPRE PER SCIOPERO ANCORA CHIUSA LA METRO “C”
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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