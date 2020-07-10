Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A12 ROMA TARQUINIA: STRADA RIAPERTA, SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. PERMANGONO CODE TRA CIVITAVECCHIA NORD E MONTE ROMANO IN DIREZIONE DI TARQUINIA
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24
PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO I LIDI BALNEARI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA RACCORDO E APRILIA DIREZIONE LATINA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO “A” E’ ANCORA CHIUSA LA STAZIONE CORNELIA PER SCIOPERO IN CORSO.
SEMPRE PER SCIOPERO ANCORA CHIUSA LA METRO “C”
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral