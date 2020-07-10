Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E TORCERVARA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO A24 ROMA TERAMO E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIONE NAPOLI
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24
PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO I LIDI BALNEARI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA RACCORDO E APRILIA DIREZIONE LATINA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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