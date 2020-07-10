Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 19:15

di - 10 Luglio 2020 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIONE NAPOLI
    PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24
    PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO I LIDI BALNEARI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA E PIU’ AVANTI TRA POMEZIA E APRILIA DIREZIONE LATINA
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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