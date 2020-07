Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 20:15 FEDERICO ASCANI

SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO I LIDI BALNEARI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI

SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA VERSO OSTIA

SULLA LITORANEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

