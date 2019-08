Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 10 AGOSTO 2019 ORE 09.20 TOMMASO RENZI

RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’A1 ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, PERMANGONO CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO CON L’A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI.

SPOSTANDOCI SULLA LITORANE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE FINO AL 3 SETTEMBRE SI TERRANO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE SULLA SS148 PONTINA, TRA IL KM 10+562 ED IL KM 109+200, PER PERMETTERNE LO SVOLGIMENTO SI ATTUERANNO CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CHIUSURA TEMPORANEANO DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE, TUTTI IN FUNZIONE DEI LAVORI.

PASSANDO AL TRASPORTO PUBBLICO, CONTINUA LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DOVUTA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA METRO A SULLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA.

ED IFINE INFORMIAMO GLI UTENTI CHE DA COME RIFERITO SUI BOLETINI DALLA PROTEZIONE CIVILE, NELLA GIORNATA ODIARNA VI E RISCHIO DI INCENDIO NELLE PROVINCE DI ROMA E LATINA, QUINDI INVITIAMO A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

