Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 10 AGOSTO 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO CON L’A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI
SI STA INCOLONNATI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI
CODE A TRATTI SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA PONTE DI NONA E TIVOLI IN DIREZIONE DI TERAMO
SPOSTANDOCI SULLA LITORANE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENTO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO E LAVINIO
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE FINO AL 3 SETTEMBRE SI TERRANO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS SULLA SS148 PONTINA, TRA IL KM 10+562 ED IL KM 109+200, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO SI ATTUERANNO CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CHIUSURA TEMPORANEANO DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE, TUTTI IN FUNZIONE DEI LAVORI.
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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