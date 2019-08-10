Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 10 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO ATTIVO INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
BENE PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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