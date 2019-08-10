Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 10 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
ANDIAMO AD AGGIORNARE SUBITO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, SI E’ INFATTI VERIFICATO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS; TRAFFICO BLOCCATO A PARTIRE DALLA SALARIA, INOLTRE AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRI PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO ATTIVO INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
BENE PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral