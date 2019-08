Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 10 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS; TRAFFICO REGOLARE.

QUALCHE RALLENTAMENTO LO TROVIAMO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.

SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.

BENE PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral