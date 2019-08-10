Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 10 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHE PRBLEMA SULL’AURELIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD SULLA LITORANEA, ANCHE QUI TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO ATTIVO INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTI, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DA OGGI LA FREQUENZA DEI TRENI PASSA DA 12 A 9 MINUTI, A CIRCOLARE SARANNO INFATTI 2 CONVOGLI IN PIU’.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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