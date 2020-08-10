Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 8.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A CAUSA DI LAVORI. LAVORI ATTIVI FINO AL 14 AGOSTO
IN DIREZIONE ROMA CHIUSO IL TRATTO DA SETTECAMINI A TANGENZIALE EST, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA COMPLANARE E UTILIZZARE GLI SVINCOLI DI TOR CERVARA E FIORENTINI
MENTRE IN DIREZIONE RACCORDO TRATTO CHIUSO TRA TANGENZIALE EST E FIORENTINI
MENTRE A CAUSA DI INCIDENTE SU VIA PONTINA, SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE ROMA
ANDIAMO AD POMEZIA,SU VIA DELLA SOLFARATA SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI ACAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA LAURENTINA E VIA DELLE MONACHELLE
SULLA FLAMINIA CODE ALTEZZA RIANO PER LAVORI ALTEZZA STAZIONE DI RIANO ,ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO
TRASPORTO FERROVIARIO
DA OGGI E FINO AL 30 AGOSTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, LA CIRCOLAZIONE SULLA TRATTA TIVOLI-AVEZZANO E’ INTERROTTA, ATTIVI SERVIZI BUS SOSTITUTIVI
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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