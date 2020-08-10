Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 10:30

di - 10 Agosto 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PONTINA TRA SPIONACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
    RIMANIAMO A POMEZIA, SU VIA DELLA SOLFARATA SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI ACAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA LAURENTINA E VIA DELLE MONACHELLE
    SU VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
    SULL’A24 ROMA TERMAO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO.PRESTARE ATTENZIONE ALLO SCAMBIO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITA’ DELLA GALLERIA “ARA SALERE”
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR CERVARA E FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO A CAUSA DI LAVORI CHE SARANNO ATTIVI FINO AL 14 AGOSTO
    IN DIREZIONE ROMA CHIUSO IL TRATTO DA SETTECAMINI A TANGENZIALE EST, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA COMPLANARE E UTILIZZARE GLI SVINCOLI DI TOR CERVARA E FIORENTINI
    MENTRE IN DIREZIONE RACCORDO TRATTO CHIUSO TRA TANGENZIALE EST E FIORENTINI
    TRASPORTO PUBBLICO
    PER LAVORI DI RIFACIMENTO STRADALE, MANUTENZIONE ALBERATURE E RINNOVO BINARI FINOA L 14 AGOSTO LE LINEE TRAM 5-14-19 SONO SOTITUTITE DA BUS NAVETTA NELL’INTERO TRATTO
    DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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