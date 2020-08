Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI

SUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PONTINA TRA SPIONACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA

RIMANIAMO A POMEZIA, SU VIA DELLA SOLFARATA SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI ACAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA LAURENTINA E VIA DELLE MONACHELLE

SU VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI

SULL’A24 ROMA TERMAO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO.PRESTARE ATTENZIONE ALLO SCAMBIO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITA’ DELLA GALLERIA “ARA SALERE”

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR CERVARA E FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO A CAUSA DI LAVORI CHE SARANNO ATTIVI FINO AL 14 AGOSTO

IN DIREZIONE ROMA CHIUSO IL TRATTO DA SETTECAMINI A TANGENZIALE EST, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA COMPLANARE E UTILIZZARE GLI SVINCOLI DI TOR CERVARA E FIORENTINI

MENTRE IN DIREZIONE RACCORDO TRATTO CHIUSO TRA TANGENZIALE EST E FIORENTINI

TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI DI RIFACIMENTO STRADALE, MANUTENZIONE ALBERATURE E RINNOVO BINARI FINOA L 14 AGOSTO LE LINEE TRAM 5-14-19 SONO SOTITUTITE DA BUS NAVETTA NELL’INTERO TRATTO

