Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE RIMOSSO IN INTERNA IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO REGOLARE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E PISANA

SULLA PONTINA ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE TRA CASTEL ROMANO E SPIANACETO, IL TRAFFICO CONTINUA A ESSERE DEVIATO SULLA COMPANARE, IN DIREZIONE ROMA

INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E MONTE PORZIO CATONE, VERSO NAPOLI

ALTRO INCIDENTE, SIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FIORENTINI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

