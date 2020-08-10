Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 18:15

di - 10 Agosto 2020 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZONE GINA PANDOLFO
    SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE RIMOSSO IN INTERNA IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO REGOLARE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E PISANA
    SULLA PONTINA ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE TRA CASTEL ROMANO E SPIANACETO, IL TRAFFICO CONTINUA A ESSERE DEVIATO SULLA COMPANARE, IN DIREZIONE ROMA
    INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E MONTE PORZIO CATONE, VERSO NAPOLI
    ALTRO INCIDENTE, SIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FIORENTINI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
    UN INVITO ALLA PRUDENZA DELLA GUIDA
    MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA E MODERARE LA VELOCITA’
    SONO IL BINOMIO IDEALE PER UN VIAGGIO IN SICUREZZA
    E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBLITA’
    ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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