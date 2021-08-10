Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2021 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2021 ORE 8.20 ALESSIO CONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IN A1 ROMA-FIRENZE RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE
TRAFFICO MARCIANTE SU TUTTE E TRE LE CORSIE
CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE
IN INIGRESSO A ROMA CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTA ROSSA E DUE PONTI
MENTRE NELLA ZONA DEI CASTELLI INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE A FRATTOCCHIE IN IMMISSIONE SULL’APPIA
IN PROVINCIA DI LATINA INCOLONNAMENTI SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI TRA SEZZE SCALO E PONTE FERRAIOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
RESTIAMO IN ZONA, SULL’APPIA UN TAMPONAMENTO ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 41 CREA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TOR TRE PONTI E BORGO FAITI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA VITERBO ORTE ATTIGLIANO.
I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS IN PARTENZA DAI PIAZZALI DELLE STAZIONI
SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA
PER LAVORI I TRENI INTERCITY-INTERCITY NOTTE E ALCUNI TRENI REGIONALI VENGONO INSTRADATI SULLA LINEA ROMA CASSINO, CON LE FERMATE STRAORDINARIE DI FROSINONE E CASSINO
DA QUESTE STAZIONI ATTIVI BUS NAVETTA
FORMIA – CASSINO. LATINA- FROSINONE.
BUS ATTIVI ANCHE TRA FORMIA E VILLA LITERNO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO,
A PIU TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral