Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2021 ORE 8.20 ALESSIO CONTI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

IN A1 ROMA-FIRENZE RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE

TRAFFICO MARCIANTE SU TUTTE E TRE LE CORSIE

CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE

IN INIGRESSO A ROMA CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTA ROSSA E DUE PONTI

MENTRE NELLA ZONA DEI CASTELLI INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE A FRATTOCCHIE IN IMMISSIONE SULL’APPIA

IN PROVINCIA DI LATINA INCOLONNAMENTI SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI TRA SEZZE SCALO E PONTE FERRAIOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

RESTIAMO IN ZONA, SULL’APPIA UN TAMPONAMENTO ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 41 CREA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TOR TRE PONTI E BORGO FAITI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA VITERBO ORTE ATTIGLIANO.

I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS IN PARTENZA DAI PIAZZALI DELLE STAZIONI

SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA

PER LAVORI I TRENI INTERCITY-INTERCITY NOTTE E ALCUNI TRENI REGIONALI VENGONO INSTRADATI SULLA LINEA ROMA CASSINO, CON LE FERMATE STRAORDINARIE DI FROSINONE E CASSINO

DA QUESTE STAZIONI ATTIVI BUS NAVETTA

FORMIA – CASSINO. LATINA- FROSINONE.

BUS ATTIVI ANCHE TRA FORMIA E VILLA LITERNO

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO,

A PIU TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral