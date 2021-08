Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2021 ORE 19.20 ERICA TERENZI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA LITORANEA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CONGESTIONATA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO DOVE SI STA IN FILA SIA VERSO TERRACINA SIA VERSO LATINA.

E PIU’ GIU’, A FORMIA, MOLTO TRAFFICO SUL LUNGOMARE CABOTO DOVE SI STA IN CODA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE SCAURI.

E NELLA STESSA DIREZIONE, QUINDI VERSO SCAURI, FILE SEMPRE ALL’ALTEZZA DI FORMIA.

INFINE DAL 16 AGOSTO PROSSIMO MODIFICHE SULLA FL4 ROMA TERMINI-VELLETRI. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI CECCHINA E VELLETRI, DOVE SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE FERMATE, CONSULTARE IL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

LE LAVORAZIONI TERMINANO IL 29 AGOSTO.

DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

