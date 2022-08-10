Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA CODE SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO IN PROSSIMITÀ DELL’ALLACCIAMENTO COL GRA CON DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SULLO STESSO.
SEGNALIAMO CODE SULLA VIA PORTUENSE TRA VIALE LAGO DI TRAIANO E L’INTERSEZIONE CON VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO NELLE DUE DIREZIONI.
SI PROCEDE IN COLONNA SULLA VIA APPIA TRA L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO E VIA DI FIORANELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILITÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral