Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2022 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2022 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’APPIA.
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’EUR E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL GRA.
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE’ CEVERI E LE RUGHE IN DIREZIONE VITERBO.
SI PROCEDE IN COLONNA SULLA VIA APPIA TRA L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO E VIA DI FIORANELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral