Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24

CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SUL RACCORDO ANULARE

CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA

SEMPRE SUL RACCORDO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA

CI SPOSTIAMO SULLE VIE FLAMINIA E CASSIA CODE RISPETTIVAMENTE

DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI

E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE CASI, IN ENTRATA A ROMA

SULLA VIA PONTINA, PRIMI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, VERSO ROMA

E PIU’ AVANTI A SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA VIA APPIA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN PROSSIMITA’ DI SANTA MARIA DELLE MOLE, IN DIREZIONE ROMA

PROSEGUIAMO SULLA VIA APPIA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, DA VIA DI FIORANELLO A VIA DELLE CAPANELLE, IN DIREZIONE CENTRO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral