Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24
CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SUL RACCORDO ANULARE
CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA
SEMPRE SUL RACCORDO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA
CI SPOSTIAMO SULLE VIE FLAMINIA E CASSIA CODE RISPETTIVAMENTE
DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI
E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE CASI, IN ENTRATA A ROMA
SULLA VIA PONTINA, PRIMI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, VERSO ROMA
E PIU’ AVANTI A SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA VIA APPIA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN PROSSIMITA’ DI SANTA MARIA DELLE MOLE, IN DIREZIONE ROMA
PROSEGUIAMO SULLA VIA APPIA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, DA VIA DI FIORANELLO A VIA DELLE CAPANELLE, IN DIREZIONE CENTRO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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