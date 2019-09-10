Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E TIBURTINA
PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA ROMA-FIUMICINO
IN ESTERNA ALTRE CODE TRA BOCCEA E AURELA, A SEGUIRE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
PRIME CODE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A PARCO DEI MEDICI E PIU’ AVANTI TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI VERSO L’EUR
CODE SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE, ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO
RIMOSSO POI L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA, IL TRAFFICO STA TORNANDO REGOLARE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, SEMPRE VERSO ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBURTINA
PER TRAFFICO INTENSO
CODE ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE E PIU’ AVANTI TRA SETTEVILLE E TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO
SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLE VIE NOMENTANA BIS E NOMENTANA
NEI DUE CASI A PARTIRE DA COLLEVERDE
CON RIPERCUSSIONI SU VIA PALOMBARESE, QUI CODE DA VIA MARCO SIMONE
TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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