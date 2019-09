Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E TIBURTINA

PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA ROMA-FIUMICINO

IN ESTERNA ALTRE CODE TRA BOCCEA E AURELA, A SEGUIRE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

PRIME CODE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A PARCO DEI MEDICI E PIU’ AVANTI TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI VERSO L’EUR

CODE SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE, ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO

RIMOSSO POI L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA, IL TRAFFICO STA TORNANDO REGOLARE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, SEMPRE VERSO ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBURTINA

PER TRAFFICO INTENSO

CODE ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE E PIU’ AVANTI TRA SETTEVILLE E TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO

SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLE VIE NOMENTANA BIS E NOMENTANA

NEI DUE CASI A PARTIRE DA COLLEVERDE

CON RIPERCUSSIONI SU VIA PALOMBARESE, QUI CODE DA VIA MARCO SIMONE

TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

