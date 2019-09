Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO

VOLUMI DI TRAFFICO DENSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, CODE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E NOMENTANA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA E, SEMPRE IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA E TRA PONTINA E VIA DEL MARE

CI SPOSTIAMO IN ESTERNA, CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASAL DEL MARMO E BOCCEA, ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CEVARA AL BIVIO PER LA T ANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MA IN USCITA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO IN COMPLANARE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO

POI CODE DAL RACCORDO A PARCO DE’ MEDICI E TRA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLINA, IN DIREZIONE EUR

CODE SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE, ALL’ALTEZZA DI ACILIA E CASAL BERNOCCHI, NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA

ALTRE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE, SEMPRE VERSO ROMA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE VIE NETTUNENSE E APPIA, CODE NELL’ORDINE

DA VIA CANCELLIERA A PAVONA, NELLE DUE DIREZIONI

E DAL BIVIO PER CIAMPINO AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA VIA FLACCA, PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO, VERSO GAETA

