Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DENSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, CODE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E NOMENTANA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA E, SEMPRE IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA E TRA PONTINA E VIA DEL MARE
CI SPOSTIAMO IN ESTERNA, CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASAL DEL MARMO E BOCCEA, ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CEVARA AL BIVIO PER LA T ANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MA IN USCITA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO IN COMPLANARE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
POI CODE DAL RACCORDO A PARCO DE’ MEDICI E TRA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLINA, IN DIREZIONE EUR
CODE SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE, ALL’ALTEZZA DI ACILIA E CASAL BERNOCCHI, NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA
ALTRE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE, SEMPRE VERSO ROMA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE VIE NETTUNENSE E APPIA, CODE NELL’ORDINE
DA VIA CANCELLIERA A PAVONA, NELLE DUE DIREZIONI
E DAL BIVIO PER CIAMPINO AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA VIA FLACCA, PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO, VERSO GAETA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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