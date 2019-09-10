Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SEMPRE MOLTO INTENSO IL TRAFFCIO SUL RACCORDO ANULARE
IN INTERNA
RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E NOMENTANA, A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E E VIA DEL MARE
IN ESTERNA, CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA E DELL’AURELIA E PIU’ AVANTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CEVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, NEL SENSO OPPOSTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO IN COMPLANARE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
POI CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLINA, IN DIREZIONE EUR
SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE, CODE ALL’ALTEZZA DI ACILIA E VITINIA, NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE, SEMPRE VERSO ROMA
SULLA VIA APPIA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO, IN DIREZIONE ROMA CON RIPERCUSSIONI SU VIA DEI LAGHI, CODE A PARTIRE DA VIALE DI MARINO
IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA VIA FLACCA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO
LA CIRCOLAZIONE E’TORNATA REGOLARE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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