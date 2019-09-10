Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, ANCHE PER UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE CENTRO
SEMPRE SUL TRATTO URBANO CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO
IN ESTERNA, CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SULLA VIA LITORANEA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TR A VIA TOLEDO E VIA BRASILIA, NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO
SULLA VIA APPIA ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE
SEMPRE SULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA VIA DEI LAGHI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO, NELLE DUE DIREZIONI
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
E’ IN PROGRAMMA PER LUNEDI’ 16 SETTEMBRE UNO SCIOPERO DI 24 ORE NELLE RETE GESTITA DA ROMA TPL DALLE 8.30-17.00 E DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO
A RISCHIO A RISCHIO CIRCA 100 LINEE PERIFERICHE
IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGOLARMENTE NELLA LA RETE GESTITA DA ATAC
A GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral