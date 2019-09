Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, ANCHE PER UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE CENTRO

SEMPRE SUL TRATTO URBANO CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO

IN ESTERNA, CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SULLA VIA LITORANEA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TR A VIA TOLEDO E VIA BRASILIA, NELLE DUE DIREZIONI

CODE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO

SULLA VIA APPIA ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE

SEMPRE SULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA VIA DEI LAGHI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO, NELLE DUE DIREZIONI

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

E’ IN PROGRAMMA PER LUNEDI’ 16 SETTEMBRE UNO SCIOPERO DI 24 ORE NELLE RETE GESTITA DA ROMA TPL DALLE 8.30-17.00 E DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO

A RISCHIO A RISCHIO CIRCA 100 LINEE PERIFERICHE

IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGOLARMENTE NELLA LA RETE GESTITA DA ATAC

A GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral