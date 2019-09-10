Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA LITORANEA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE, AL MOMENTO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
MIGLIORA IL TRAFFICO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE
ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO ANCORA CODE TRA TOR CERVARA E VIALE TOGLIATTI E PIU’ AVANTI DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALEEST, NEI DUE CASI, VERSO IL CENTRO
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
SONO INIZIATI IERI I LAVORI LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO DELLE METRO B E C AL COLOSSEO FINO AL 7 DICEMBRE LA SERAA PARTIRE DALLA 21.00 SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, CI SARANNO BUS AL POSTO DEI TRENI, SERVIZIO REGOLARE INVECE ANCHE DOPO LE 21.00
SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO
E’ IN PROGRAMMA PER LUNEDI’ 16 SETTEMBRE UNO SCIOPERO DI 24 ORE NELLE RETE GESTITA DA ROMA TPL DALLE 8.30-17.00 E DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO
A RISCHIO A RISCHIO CIRCA 100 LINEE PERIFERICHE
IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGOLARMENTE NELLA LA RETE GESTITA DA ATAC
A GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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