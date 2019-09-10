Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI MENTANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI
E TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE CENTRO
USCIAMO DA ROMA
A LATINA
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI BORGO PIAVE
E SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI BORGO FAITI
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE.ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI CAPENA E SETTEBAGNI
STIMATI RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
SULLA PROVINCIALE 81 APPIA NUOVA
SONO TERMINATI I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AL SOTTOPASSO DELLA A1 ROMA-NAPOLI AL KM 6+300,
SIAMO TRA CASSINO E COLLE CEDRO
TORNIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
INIZIATI IERI I LAVORI LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO DELLE METRO B E C AL COLOSSEO
FINO AL 7 DICEMBRE LA SERA A PARTIRE DALLA 21.00 SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, CI SARANNO BUS AL POSTO DEI TRENI,
SERVIZIO REGOLARE INVECE ANCHE DOPO LE 21.00
SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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