Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI

CODE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI MENTANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI

E TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE CENTRO

USCIAMO DA ROMA

A LATINA

SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI BORGO PIAVE

E SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI BORGO FAITI

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE.ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI CAPENA E SETTEBAGNI

STIMATI RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

SULLA PROVINCIALE 81 APPIA NUOVA

SONO TERMINATI I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AL SOTTOPASSO DELLA A1 ROMA-NAPOLI AL KM 6+300,

SIAMO TRA CASSINO E COLLE CEDRO

TORNIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

INIZIATI IERI I LAVORI LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO DELLE METRO B E C AL COLOSSEO

FINO AL 7 DICEMBRE LA SERA A PARTIRE DALLA 21.00 SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, CI SARANNO BUS AL POSTO DEI TRENI,

SERVIZIO REGOLARE INVECE ANCHE DOPO LE 21.00

SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral