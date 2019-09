Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

PARTIAMO DAL RACCORDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA POLENSE A SEGUITO DI UNA FRANA, NEL TRATTO TRA VIA LUNGHEZZINA E VIA MASSA DI SAN GIULIANO.

I BUS DELLE LINEE 508 E C9 DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL4 ROMA- VELLETRI TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E PAVONA.

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER UN GUASTO AD UN TRENO NELLA STAZIONE SAN GIOVANNI.

PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

