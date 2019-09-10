Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’AAPPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA COLOMBO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA APPIA, CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI.
RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA POLENSE A SEGUITO DI UNA FRANA, NEL TRATTO TRA VIA LUNGHEZZINA E VIA MASSA DI SAN GIULIANO
I BUS DELLE LINEE 508 E C9 DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER UN GUASTO AD UN TRENO NELLA STAZIONE SAN GIOVANNI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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