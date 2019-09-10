Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’AAPPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA, TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA COLOMBO SI RALLENTA CON CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA POLENSE A SEGUITO DI UNA FRANA, NEL TRATTO TRA VIA DI LUNGHEZZINA E VIA MASSA DI SAN GIULIANO
I BUS DELLE LINEE 508 E C9 DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE SERVIZIO REGOLARE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, RISOLTO IL GUASTO AD UN TRENO NELLA STAZIONE SAN GIOVANNI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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