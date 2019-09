Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI

PARTIAMO DAL RACCORDO. TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE, NELLO SPECIFICO TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA, E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULL’AURELIA, CODE TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA COLOMBO SI RALLENTA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

