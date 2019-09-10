Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA, ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA.
PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INFATTI INCOLONNATI TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA.
MOLTO TRAFFICATALA FLAMINIA, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E CORSO FRANCIA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIUSEPPE PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
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