Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN LENTO MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA.
PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI PROCEDE INFATTI INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA.
ANCORA TRAFFICATA LA FLAMINIA, RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CORSO FRANCIA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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