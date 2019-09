Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

VA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE, MENTRE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA.

RESTA INVECE INTENSA LA CIRCOLAZIONE SULLA COLOMBO, SI STA INFATTI IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

SULLA FLAMINIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE.

SULLA CASSIA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA POLENSE A SEGUITO DI UNA FRANA, NEL TRATTO TRA VIA DI LUNGHEZZINA E VIA MASSA DI SAN GIULIANO

I BUS DELLE LINEE 508 E C9 DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI.

PER OGGI E’ TUTTO, DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

