Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2020 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 10 SETTEMBRE 2020 ORE 10:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA A1 TRATTO FIRENZE ROMA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA;
SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE;
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA;
SULLA PALOMBARESE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VI AMARCO SIMONE;
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA;
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI
AD APRILIA DA DOMANI E FINO AL 30 SETTEMBRE IN FASCIA 07:00 – 17:00 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A SEGUITO DI LAVORI DI POSA DELLA FIBRA OTTICA E’ ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA NELLE SEGUENTI STRADE DEL CENTRO CITTADINO: VIA BELGIO; VIA PIRANDELLO; VIA UMBRIA; VIALE EUROPA; VIA LAZIO E VIA FOSCOLO;
INOLTRE SULLA A24 ROMA TERAMO FINO ALLE 20:00 DI OGGI SONO ATTIVI LAVORI TRA LE UCITE CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA;
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral