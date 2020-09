Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 10 SETTEMBRE 2020 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SULLA A1 FIRENZE ROMA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE

CI SONO 6 KM DI CODA, MENTRE VERSO ROMA SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA CON CODE DI 5 KM

SULLA PONTINA L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E’ STATO RIMOSSO

SULLA SALARIA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA, LA STRADA E’ CHIUSA AL TRAFFICO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA

MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA CASILINA

SULL’APPIA AD ITRI CODE PER INCIDENTE TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE DI ITRI

DISAGI ANCHE PER CHI TRANSITA SULLA CASILINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E IL GRA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

