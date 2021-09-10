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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2021 ore 19:45

di - 10 Settembre 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 10 SETTEMBRE 2021 ORE 18.20 FT
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    RIMOSSO L’INCIDENTE è STATO RIAPERTA LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ED IL TRAFFICO è TORNATO SCORREVOLE SULLA TANGENZIALE EST AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI ALTEZZA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
    SI INTESIFICANO LE CODE A CAUSA DI INCIDENTE LUNGO LA VIA DEL MARE TRA VIA DI ACILIA E RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    CODE PER INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA A91 ROMA FIUMICINO. Più AVANTI SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E TUSCOLANA, SIMILE SITUAZIONE IN INTERNA CON CODE A TRATTI TRA SELVA CANDIDA E A24 ROMA TERAMO
    PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    MOLTO TRAFFICATA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CON INCOLLONNAMENTI IN DIREZIONE DEL LIDO DI OSTIA PONENTE
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’,
    Servizio fornito da Astral

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