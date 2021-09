Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 10 SETTEMBRE 2021 ORE 18.20 FT

RIMOSSO L’INCIDENTE è STATO RIAPERTA LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ED IL TRAFFICO è TORNATO SCORREVOLE SULLA TANGENZIALE EST AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI ALTEZZA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

SI INTESIFICANO LE CODE A CAUSA DI INCIDENTE LUNGO LA VIA DEL MARE TRA VIA DI ACILIA E RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

CODE PER INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA A91 ROMA FIUMICINO. Più AVANTI SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E TUSCOLANA, SIMILE SITUAZIONE IN INTERNA CON CODE A TRATTI TRA SELVA CANDIDA E A24 ROMA TERAMO

PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO

MOLTO TRAFFICATA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CON INCOLLONNAMENTI IN DIREZIONE DEL LIDO DI OSTIA PONENTE

