Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 ALESSANDRO CECATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA CASILINA E L’APPIA;

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;

SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA MONTE D’ORO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;

SULLA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA;

RESTANDO SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO;

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA

DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.

Servizio fornito da Astral