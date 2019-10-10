Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA CASILINA E L’APPIA;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA MONTE D’ORO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
SULLA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA;
RESTANDO SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.
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