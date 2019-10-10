Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E OSTIENSE;
RESTANDO SULLA ROMA FIUMICINO PERMANGONO LE CODE TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE ROMA;
SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO;
CODE SULLA VIA CASSIA TRA L’ OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA;
SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO;
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRATA;
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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