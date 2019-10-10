Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E TIBURTINA, TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA E PIU’ AVANTI TRA LA PISANA E L’OSTIENSE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE ROMA;
SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERCAVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA TRA L’ OLGIATA E TOMBE DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA;
SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO;
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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