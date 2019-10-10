Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE ROMA;
SUL RACCORDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA E PIU’ AVANTI CODE TRA FLAMINIA E SALARIA,
SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA L’ OLGIATA E TOMBE DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA;
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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