Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 ALESSANDRO CECATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

TRAFFICO SCORREGOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ;

SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA;

CODE SULLA VIA PALOMBARESE TRA MARCO SIMONE E COLLEVERDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA;

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SULLA VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral