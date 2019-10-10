Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO SCORREGOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ;
SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE SULLA VIA PALOMBARESE TRA MARCO SIMONE E COLLEVERDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA;
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral