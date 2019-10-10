Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA TUSCOLANA E APPIA;
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA NOMENTANA CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO DI ROMA E VELLETRI;
SULLA VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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