Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E APPIA;
SUL PERCORSO URBANO A24, FILE TRA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO
MENTRE TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI TRA QUARTICCIOLO E MONTE LUNGO A CURA DI ANAS
SULLA VIA NOMENTANA PERMANGONO LE CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI
C’è TRAFFICO INTENSO SULL ARDEATINA TRA DIVINO AMORE E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO
AD ARICCIA SU VIA PAGLIAROZZA PER UN INCIDENTE SI STA INCOLONNATI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA GENZANO DI ROMA E ARICCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO :
RICORDIAMO CHE SULLA METRO B PER LAVORI DI MANUTENZIONE QUESTA SERA L’ULTIMA CORSA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA SARÀ ALLE ORE 21 IL SERVIZIO SARA’ SOSTITU ITO DA BUS DENOMINATI MB.
SARA’ REGOLARE LA TRATTA
CASTRO PRETORIO – REBIBBIA E CASTRO PRETORIO – IONIO
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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