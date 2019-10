Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

INIZIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E APPIA;

SUL PERCORSO URBANO A24, FILE TRA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO

MENTRE TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI TRA QUARTICCIOLO E MONTE LUNGO A CURA DI ANAS

SULLA VIA NOMENTANA PERMANGONO LE CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI

C’è TRAFFICO INTENSO SULL ARDEATINA TRA DIVINO AMORE E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO

AD ARICCIA SU VIA PAGLIAROZZA PER UN INCIDENTE SI STA INCOLONNATI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA GENZANO DI ROMA E ARICCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO :

RICORDIAMO CHE SULLA METRO B PER LAVORI DI MANUTENZIONE QUESTA SERA L’ULTIMA CORSA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA SARÀ ALLE ORE 21 IL SERVIZIO SARA’ SOSTITU ITO DA BUS DENOMINATI MB.

SARA’ REGOLARE LA TRATTA

CASTRO PRETORIO – REBIBBIA E CASTRO PRETORIO – IONIO

PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

