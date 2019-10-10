Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 17.05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALL’USCITA APPIA ;
SUL PERCORSO URBANO A24, RALLENTAMENTI TRA VIA DI GROTTA GREGNA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO, E PER LAVORI TROVIAMO SEMPRE RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE AQUILA
SULLA PONTINA E’ STATA CHIUSA LA COMPLANARE PER UN VEICOLO IN FIAMME DOVE REGISTRIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA RACCORDO E SPINACETO
PERMANGONO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA PER LAVORI DI POTATURA A CURA DI ANAS
TRA QUARTICCIOLO E MONTE LUNGO
MENTRE SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO DI ROMA E VELLETRI;
E CHIUDIAMO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGATA FINOCCHIO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA MARCO CILUFFO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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