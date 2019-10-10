Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LABARO E ROMA FIRENZE E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALL’USCITA APPIA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA ROMA FIUMICINO ;
MENTRE SULLA A24 PERCORSO URBANO TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE E RALLENTAMENTI TRA VIA DI GROTTA GREGNA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO, E PER LAVORI RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE CARSOLI
SULLA PONTINA PERMANGONO CODE TRA RACCORDO E SPINACETO PER UN PRECEDENTE VEICOLO IN FIAMME NEI DUE SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO IN LOCALITA’ LATINA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA NEI DUE SENSI
PERMANGONO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA FLAMINIA PER LAVORI DI POTATURA A CURA DI ANAS
TRA QUARTICCIOLO E MONTE LUNGO
MENTRE SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO DI ROMA E VELLETRI;
DA MARCO CILUFFO è TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’
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