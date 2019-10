Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 18.05 MARCO CILUFFO

INIZIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LABARO E ROMA FIRENZE E PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA,

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALL’USCITA APPIA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA ROMA FIUMICINO ;

SUL PERCORSO URBANO A24 CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST E RALLENTAMENTI TRA VIA DI GROTTA GREGNA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO, E PER LAVORI RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE CARSOLI

SULLA PONTINA PERMANGONO CODE TRA RACCORDO E SPINACETO PER UN VEICOLO IN FIAMME NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE CENTRO

MENTRE SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO DI ROMA E VELLETRI

CHIUDIAMO AD APRILIA DOVE SI STA INCOLONNATI NEI DUE SENSI IN VIA DEI CASTELLI ROMANI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO :

SULLA FL1 ROMA-FIUMICINO ORTE circolazione rallentata per inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra CivitaCastellana e Orte, Ritardi fino a 50 minuti

