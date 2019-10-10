Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 19:15
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BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LABARO E LA ROMA-FIRENZE E PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA,
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA AURELIA ALLA ROMA FIUMICINO E TRA LAURENTINA E APPIA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA ROMA FIUMICINO ;
SUL PERCORSO URBANO A24 CODE PER UN INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO PRESTARE ATTENZIONE SI CIRCOLA SOLO SU DUE CORSIE, E TRAFFICO RALLENTATO A TRATTI TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO, PER LAVORI SI RALLENTA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO
SULLA PONTINA RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME PERMANGONO DISAGI TRA RACCORDO E SPINACETO E TRAFFICO TRA CASTEL DI DECIMA SPINACETO IN DIREZIONE RACCORDO
TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE CENTRO
PERCORRENDO LA VIA APPIA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, ARICCIA, GENZANO DI ROMA E VELLETRI
CHIUDIAMO AD APRILIA DOVE SI STA INCOLONNATI NEI DUE SENSI IN VIA DEI CASTELLI ROMANI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO :
SULLA FL1 ROMA-FIUMICINO ORTE circolazione rallentata per inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra CivitaCastellana e Orte, Ritardi fino a 50 minuti
DA MARCO CILUFFO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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