Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 19.3 5 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LABARO E LA ROMA-FIRENZE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA,
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA AURELIA ALLA ROMA FIUMICINO E TRA LAURENTINA E APPIA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA ROMA FIUMICINO ;
SUL PERCORSO URBANO A24 CODE PER UN INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO, ANCHE NEL SENSO OPPOSTO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO, PER LAVORI SI RALLENTA TRA USCITA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO
SULLA PONTINA RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME PERMANGONO CODE E RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E SPINACETO E TRAFFICO TRA CASTEL DI DECIMA SPINACETO IN DIREZIONE RACCORDO E RICORDIAMO CHE QUESTA NOTTE IN PROGRAMMA LAVORI A CURA DI ANAS TRA IL KM 43+800 E 45+200 IN DIREZIONE DI Aprilia
TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE CENTRO
PERCORRENDO LA VIA APPIA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, ARICCIA, GENZANO DI ROMA E VELLETRI
E CHIUDIAMO SULLA COLOMBO TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA MARCO CILUFFO PER ORA E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A DOPO
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